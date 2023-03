Muore in casa dopo una caduta, trovato dopo 4 giorni

Era da solo in casa, quando probabilmente per un malore è caduto, ha battuto la testa ed è morto. E' successo a Tempio, in via Bachelet, dove il corpo dell'uomo, Giocomo Costa, 54 anni, è stato ritrovato poco lontano dalla doccia dagli agenti della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco quattro giorni dopo la morte. Ad allertare i soccorsi alcuni conoscenti che non riuscivano a rintracciare il 54enne. L'ipotesi dell'incidente è quella più accreditata. Il magistrato di turno è stato avvisato, ma al momento non è stata disposta l'autopsia sul corpo.