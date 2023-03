Cagliari, al via la gara d’appalto per realizzare il Parco urbano della IV Regia

È stata pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione del Parco urbano della IV Regia in località Sa Scafa a Cagliari. Un intervento da circa 2 milioni di euro, che prevede la totale riqualificazione del complesso della Quarta Regia, risalente alla metà del XIV secolo. Un luogo storico: il nome si riferisce alla quarta parte del pescato che i pescatori lagunari versavano alle casse regie sotto forma di dazio fino al 1956. Fino a qualche anno fa era utilizzato come luogo di rimessaggio delle reti ed osteria.

Il progetto è già partito con un intervento da circa 520 mila euro, che ha interessato la scogliera frangiflutti a contenimento delle mareggiate e a protezione della torre e dell’area circostante.

La seconda tranche di lavori, che dureranno 270 giorni, prevede opere di vera e propria riqualificazione e valorizzazione storico – paesaggistica del compendio, che diventerà un parco da 11mila metri quadri, accessibile tutto l’anno, con percorsi diversificati, illustrati con pannelli didattici ed informativi che raccontano la storia del plesso e dell’habitat naturale circostante.

È prevista la realizzazione di un’area pavimentata delimitata da muri bassi e concentrici che potranno essere utilizzati come sedute dai visitatori. Ci sarà anche un’Arena belvedere, la prima area pic-nic del lungomare cagliaritano, all’interno della quale degustare i prodotti del mare provenienti dai vicini allevamenti in concessione. Il parco si integrerà perfettamente con la laguna attraverso tre piattaforme a portale: i miradouros, che, adagiandosi sugli scogli, creeranno un affaccio direttamente sull’acqua con vista su tre lati: una verso i monti di Capoterra, l’altro verso Castello e una sulle Torri di San Pacrazio e dell’Elefante. Alle spalle del belvedere sarà, invece, realizzata un’area eventi pavimentata ed attrezzata.

“La riqualificazione del complesso della IV Regia, che entro qualche mese diventerà un vero e proprio parco urbano storico naturalistico sul mare, si aggiunge al nostro ampio e complesso processo di riqualificazione del lungomare di Cagliari – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un compendio di particolare pregio che, una volta riqualificato, verrà restituito alla collettività e ritornerà ad assumere il giusto peso nella storia e nelle tradizioni della città”.