Cagliari, al via la rivoluzione del traffico: da lunedì i lavori in via Roma e viale Trieste

Il Comune di Cagliari ha pubblicato sul suo sito il nuovo piano della viabilità che illustra le modifiche alla circolazione che saranno introdotte da lunedì 27 marzo in concomitanza con l'avvio dei lavori in via Roma e viale Trieste.

Tra le principali novità, l'obbligo di svolta a destra su viale Bonaria da via Stazione Vecchia; nuove manovre di svolta nell'intersezione tra viale Diaz, via XX Settembre, via Regina Margherita e via Pirastu; l'obbligo di svolta a sinistra su largo Carlo Felice da via Roma fronte Municipio (su via Roma lato portici sarà permesso il transito solo agli autorizzati); l'inversione del senso di marcia su via Sassari nel tratto compreso tra via Roma e via Crispi, in direzione piazza del Carmine; l'inversione del senso di marcia su via Crispi, nel tratto compreso tra via Sassari e largo Carlo Felice, in direzione largo Carlo Felice; l'obbligo di svolta a destra su largo Carlo Felice da via Crispi.

In previsione, l'istituzione del doppio senso di marcia su via Roma, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Sassari; l'inversione del senso di marcia su via Maddalena, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Roma, in direzione via Roma; l'obbligo di svolta a destra su via Roma da via Maddalena.