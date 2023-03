Cagliari, Annalena Cogoni è la nuova direttrice dell'Orto botanico

Cambio alla direzione dell'orto botanico dell'Università di Cagliari. Annalena Cogoni sostituisce Gianluigi Bacchetta, diventando la seconda donna - dopo Eva Mameli Calvino - a ricoprire l'incarico. Il suo mandato avrà una durata di tre anni. La nomina è stata ufficializzata da un decreto del rettore Francesco Mola, in seguito a decisione del Senato accademico. Cogoni è professoressa associata di Botanica generale e, dal 2010 al 2015, ha svolto il ruolo di responsabile della sezione botanica e orto botanico nell'ambito del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente. È stata anche coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro per la briologia della Società botanica italiana, membro del European Committee for Conservation Bryophytes e ha ricoperto importanti incarichi come responsabile scientifico in progetti europei.