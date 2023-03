Cagliari, controllo dei carabinieri del NAS: 5mila euro di multa per due ristoranti

I carabinieri del NAS di Cagliari hanno eseguito controlli in due ristoranti cinesi: entrambi i locali non rispettavano le regole necessarie per preparare il cibo in sicurezza.

In un locale la cucina, il magazzino e le attrezzature tecniche erano in carenti condizioni igienico sanitarie. Nell'altro ristorante i militari hanno scoperto che circa 50 chili di carne, pesce e altri prodotti alimentari non erano tracciabili.

In entrambe le situazioni sono stati elevate sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro. Sanzionati i proprietari, un 74enne e un 33enne.