Cagliari, infiammazione articolazione caviglia per Pavoletti

Non finiscono i guai per l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, da settimane alle prese con un'infermeria sempre affollata. Leonardo Pavoletti appena rientrato in squadra si è nuovamente infortunato. E' stata la stessa società rossoblù a far sapere che, "a seguito del fastidio alla caviglia destra, il giocatore ha svolto degli esami strumentali ed una visita

specialistica effettuata a Brescia dal professor Francesco Benazzo. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infiammazione

dell'articolazione". L'attaccante "si sottoporrà a specifiche terapie, accompagnate da un programma di lavoro personalizzato".