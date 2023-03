Cagliari Primavera, Filippi esonerato

Michele Filippi non è più l'allenatore della squadra Primavera. Lo ha comunicato il Cagliari Calcio, che ringrazia il tecnico per “dedizione alla causa e impegno quotidiano”. A pesare sull'esonero dell'ex allenatore dell'Olbia i risultati negativi che hanno contraddistinto il 2023. Arrivato al posto di Alessandro Agostini, Filippi non è riuscito a emulare il suo predecessore. Difficoltà che in particolare negli ultimi mesi sono sfociate in crisi. Attualmente la Primavera è a 28 punti, vicino alla zona playout.