Cagliari, Siotto occupato, "no ad attacchi neofascisti"

Attacchi neofascisti. Ma anche palestra inagibile e infiltrazioni in soffitti e pilastri. Sono alcune delle motivazioni che hanno portato gli studenti del liceo classico Siotto all'occupazione dell'istituto. "Non contro la scuola ma per la scuola" spiega la rappresentanza studentesca del liceo di viale Trento. "Un'occupazione studentesca - si legge in una nota dell'Ansa - per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione strutturale delle scuole Italiane e sull'inottemperanza da parte della politica regionale nei confronti dei propri doveri". Nessuna accusa alla dirigenza dell'istituto. "Si è sempre impegnata- spiegano gli studenti- nella misura possibile a tentare di risolvere queste problematiche. Il normale svolgimento delle lezioni non verrà nè intaccato nè impedito, non essendo un regime autoritario, la partecipazione è volontaria. Problema edilizia: "Sono anni che la nostra struttura risente dei tagli dell'istruzione, ad esempio l'inagibilità della nostra palestra, causata dalla presenza di banchi e sedie non appartenenti al nostro istituto, la condizione strutturale dei soffitti e dai pilastri inficiata dalle infiltrazioni. Questa nostra azione è l'ultima spiaggia, in quanto da anni l'amministrazione del nostro istituto ha tentato, invano, di instaurare un dialogo con l'ex provincia". E poi gli ultimi episodi: "Come se non bastasse, da tre settimane circa, l'istituto è vittima di attacchi da parte di gruppi neofascisti, precedentemente già denunciati, che imbrattano la nostra scuola con manifesti e striscioni colpevoli di apologia al fascismo".