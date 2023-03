Cagliari, troppo poco: contro il Genoa finisce 0-0

Dopo Venezia, un altro 0-0 per il Cagliari che alla Domus contro il Genoa interrompe la serie di cinque vittorie casalinghe di fila.

Partita non entusiasmante quella dei rossoblù, soprattutto nel primo tempo. Qualche emozione in più nella ripresa: al 46esimo l'arbitro Valeri fischia un rigore per il Cagliari ma il Var lo corregge perché il fallo è commesso fuori area. Al 55esimo gol annullato ai rossoblù: la rete di Nandez nasce da un assist di Mancosu in fuorigioco.

In classifica, grazie al pareggio contro il Genoa il Cagliari sale a quota 38 punti, al settimo posto. I liguri, invece, mantengono la seconda piazza con 47 punti.