Cagliari, ultima chiamata per il secondo posto

Appuntamento alle 20 e 30 alla Domus. In casa il Cagliari vola, ma contro il Genoa di Gilardino non sarà una passeggiata. La buona notizia per i padroni di casa è che Claudio Ranieri comincia a recuperare gli assenti: Pavoletti, Deiola, Nandez, Di Pardo hanno ricominciato ad allenarsi ma, a parte il primo, difficilmente verranno schierati durante la partita. Restano fuori causa Viola e Lella, ma torna Lapadula dopo la squalifica. L'attaccante, 10 gol finora, è una pedina imprescindibile come si è visto a Venezia. Quella di stasera è forse l'ultima chiamata per avvicinare il secondo posto, incarnato proprio dal Genoa, e lontano ben 9 punti. Genoa che dall'arrivo di Gilardino viaggia a gonfie vele ed ha appena travolto la Spal. Ci sarà l'ex Strootman, ma mancheranno, tra gli altri, Coda e Aramu.



Guarda il servizio di Davide Vannucci.