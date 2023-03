Chiusa via Roma, da lunedì traffico rivoluzionato a Cagliari

Chiusura di via Roma lato portici da lunedì: uno stop di qualche mese per il rilancio della strada tra porto e Marina e la realizzazione del "Centro Intermodale di scambio e di riqualificazione della piazza Matteotti e della fascia centrale. Scattano le modifiche alla viabilità a Cagliari. Con una raccomandazione: "Si tratta di lavori che miglioreranno la città - spiega l'assessore al traffico Alessio Mereu - che inevitabilmente creeranno dei disagi. L'invito, naturalmente per chi può, non parlo ad esempio dei genitori che devono portare i figli alla materna, è quello di utilizzare i mezzi pubblici o comunque di cercare dei percorsi alternativi - osserva -Senza intasare però le strade che già normalmente sopportano una imponente mole di traffico. Stiamo studiando anche delle possibile contromisure per gli effetti che queste novità produrranno anche in altre strade lontane dalla zona dei cantieri". A questo proposito, oltre le modifiche già predisposte in via Roma e strade limitrofe, il Comune "libererà" dalle auto una corsia di viale San Vincenzo - possibile percorsi alternativi - per consentire alle auto di non stare in coda e svoltare verso via Is Mirrionis. La situazione sarà comunque monitorata giorno per giorno. Tra le misure previste anche l'obbligo di svolta a destra su Viale Bonaria da Via Stazione Vecchia, nuove manovre di svolta nell'intersezione tra Viale Diaz, Via XX Settembre, Via Regina Margherita e Via Pirastu. Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato portici è permesso il transito esclusivamente agli autorizzati. Prevista anche l'inversione di marcia su Via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine. Altra inversione del senso di marcia su Via Crispi, nel tratto compreso tra Via Sassari e Largo C. Felice, in direzione Largo C. Felice. In previsione - anche in vista del cantiere di viale Trieste - il doppio senso di marcia su Via Roma, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Sassari. Dopo via Roma lato portici chiuderà il primo tratto di viale Trieste, anche in questo caso per lavori di rilancio dell'arteria che porta verso Sant'Avendrace. Lo stop dovrebbe scattare tra una decina di giorni.