Colpo dell'Olbia sul campo del Gubbio

Dopo la vittoria nel derby contro la Torres, l’Olbia conquista altri tre punti fondamentali in chiave salvezza. Con una prova di grinta ed esperienza, gli uomini di Roberto Occhiuzzi si sono imposti sul campo del Gubbio 1-0. Decisivo il calcio di rigore messo a segno al 14esimo della ripresa da Daniele Ragatzu, vero trascinatore dei galluresi.

Quello maturato in Umbria è il quinto risultato utile di fila per l’Olbia che sale a 31 punti in classifica e si tira fuori momentaneamente dalla zona playout del gruppo B, in attesa dei risultati di oggi. Soddisfatto mister Occhiuzzi. "I ragazzi, ha commentato il tecnico, sono maturati e hanno dimostrato di saper stare sul pezzo. Abbiamo dato un segnale importante, facendo quello che era nelle nostre corde".