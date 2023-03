Commercio illegale di ricci, sequestro e multe ai gestori dei chioschi

La Guardia Costiera di Cagliari, nell'ambito delle attività congiunte alla Polizia Locale di Cagliari, ha controllato alcuni chioschi situati sul lungomare Su Siccu di Cagliari, riscontrando diverse irregolarità che hanno portato a diverse sanzioni. In particolare sono stati sequestrati e rigettati in mare in quanto viventi circa 1000 ricci illegalmente commercializzati, con sanzioni per 3500 euro nei confronti del titolare dell'esercizio. Altri prodotti ittici congelati sono stati sequestrati e il titolare del chiosco è stato sanzionato con una multa di 1500 euro. Il prodotto erano privi della documentazione in materia di tracciabilità, resa obbligatoria dalla normativa europea e nazionale a tutela della salute pubblica e finalizzata altresì alla prevenzione della commercializzazione di prodotti provenienti dalla pesca sportiva.



In contrasto agli illeciti in materia di pesca, la Guardia Costiera ha anche sanzionato per un importo di 1000 euro un

diportista impegnato in attività di pesca con attrezzi non consentiti e che sono stati sequestrati.