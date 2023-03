Con l'auto contro un albero, incidente mortale vicino a Mamoiada

Un uomo di 46 anni, Pietro Brau, originario di Orune, ma residente a Gavoi, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 30, non lontano dal santuario di San Cosimo tra Mamoiada e Lodine. Il 46enne è finito con la sua auto fuori strada, scontrandosi frontalmente con un albero. L'uomo era già morto quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo dalle lamiere e a consegnare il corpo ai sanitari del 118. I carabinieri di Mamoiada sono sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente.