Covid, migliora l'incidenza ma nell'Oristanese e Nuorese aumentano i nuovi casi

Numeri in calo per la diffusione del Covid in Sardegna. Secondo il report del lunedì della Fondazione Gimbe nella settimana tra il 10 e il 16 marzo migliora l'incidenza per 100mila abitanti (25,1 rispetto al 29,8 precedente); allo stesso tempo calano del 15,5% i nuovi casi: il calo maggiore nella provincia di Sassari seguita dalla Città metropolitana di Cagliari. In controtendenza Oristano dove i casi invece salgono (+50% ) così come nel Nuorese (+29,7%).

Per quanto riguarda gli ospedali, nell'Isola sono ancora sopra la media nazionale i posti letto in area medica (6,6%) occupati da pazienti Covid, mentre quelli in terapia intensiva sono sotto la media italiana. Sostanzialmente ferma la campagna vaccinale: la popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 18,4% (media Italia 15,8%).