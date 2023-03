Dalla Sardinia Film Commission 20 borse di studio per corsi di animazione

Saranno una ventina i beneficiari di borse di studio per frequentare corsi di cinema e animazione messe a disposizione dalla Regione tramite la Fondazione Sardegna Film Commission, per un totale di 200 mila euro.

Ognuno avrà una borsa di 5 mila euro per partecipare a percorsi nell'isola o 10 mila per quelli nella penisola o all'estero, della durata minima di un mese. Queste le specializzazioni: produzione, montaggio, direzione fotografia, scenografia, costumi, animazione, distribuzione cinematografica.