Debutto del Quartetto Kuss al Lirico di Cagliari

E' in programma il sesto appuntamento della stagione concertistica 2023 del Teatro Lirico che prevede il debutto a Cagliari, in formazione solistica, del Quartetto Kuss. Sul palco Jana Kuss e Oliver Wille (violini), William Coleman (viola), Mikayel Hakhnazaryan (violoncello).

Il programma prevede l'esecuzione di Quartetto in Do maggiore "Delle dissonanze" K. 465 di Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto in do diesis minore op. 131 di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo.