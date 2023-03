Dinamo-Varese, Kruslin e Bucchi presentano la sfida

Alla club house della Dinamo la guardia Filip Kruslin e coach Piero Bucchi hanno presentato la gara contro i lombardi.

“Varese è andata sopra i cento punti nelle ultime due partite. Per vincere è necessaria una grande e bella partita - ha commentato Kruslin - Tirano molto da tre, vanno spesso in contropiede, cercano una soluzione nei primi dieci secondi dell’attacco. Per questo abbiamo lavorato tanto su una difesa adattata in settimana”

“Valuteremo se Jones sarà della partita, così come altri, perché ci sono state alcuni contusioni e lievi problemi fisici - ha sottolineato Bucchi - . Sono in dubbio anche Robinson e Stephens. Questa è una gara dal peso specifico importante, i ragazzi sapranno trovare da soli le proprie motivazioni. Dovremo limitare le palle perse e i rimbalzi in attacco concessi agli avversari. Per vincere contro Varese sarà necessario anche il contributo del pubblico."