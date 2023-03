Distributori di sigarette sotto attacco hacker

Attacco hacker ai distributori di sigarette, un gesto dichiaratamente solidale con Alfredo Cospito. In varie regioni d'Italia, tra cui la Sardegna, sul video delle macchinette sono comparse scritte come "Fuori Alfredo dal 41bis", mentre i pacchetti potevano essere acquistati al prezzo di dieci centesimi. I tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gli episodi sono segnalati, fra l'altro, a Napoli e a Pescara e in Liguria. A quanto risulta, i distributori automatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio.