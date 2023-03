Domani allenamento a porte aperte

Archiviata la vittoria di venerdì sera all'Unipol Domus i rossoblù hanno iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato, in programma sabato a Reggio Calabria (ore 16.15). Agli ordini di mister Ranieri la squadra del Cagliari ha cominciato ieri pomeriggio la seduta con dei lavori tecnici, accompagnati da esercitazioni su possesso palla ed una serie di partitelle giocate su campo ridotto. Personalizzato per Christos Kourfalidis, Marko Rog, Leonardo Pavoletti, Nicolas Viola e Zito Luvumbo: l'attaccate angolano lavora per smaltire un affaticamento ai flessori della coscia destra. Oggi, martedì 14, il gruppo svolgerà una doppia seduta. Domani l'allenamento sarà aperto a tutti i tifosi. I posti a disposizione sono limitati, si accederà da via Sa Ruina, mostrando il proprio documento di identità. Apertura cancelli dalle ore 10.30, con possibilità di parcheggio nell'area adiacente al Centro sportivo