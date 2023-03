Donna Ceteris e comune di Quartu, percorso condiviso per arginare la violenza

La lotta per i diritti ed il rispetto delle donne oltre l'8 marzo, da praticare e da diffondere tutti i giorni all'interno della

società e nelle istituzioni. 'L'8 ogni giorno senza paura' è lo slogan che guida la campagna intercomunale di Donna Ceteris a Quartu Sant'Elena e che si rivolge ai principali soggetti civici per costruire una rete antiviolenza territoriale a partire dal basso. I dettagli dell'iniziativa, compresa la presentazione in anteprima assoluta del Registro Viola per le buone pratiche

di genere, verranno illustrati giovedì 23 marzo nella Sala degli affreschi all'ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, alla presenza della Presidente del Centro Antiviolenza Donna Ceteris Silvana Maniscalco e del Sindaco di Quartu Sant'Elena Graziano Milia.