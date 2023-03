Donne artigiane, venerdì un laboratorio al Padiglione Tavolara

Sotto la guida della maestra artigiana Mercedes Enne, in 3 ore di attività, adulti e bambini potranno vivere una vera esperienza di manipolazione del materiale che permetterà loro di creare una infinita serie di oggetti immaginari o di uso comune, che alla fine dell’iniziativa potranno essere portati a casa.

L’iniziativa di venerdì, dalle 17 alle 20, è la terza, dopo quelle dedicate alla realizzazione delle maschere di cartapesta e alla lavorazione del mosaico a vetro, inserite all’interno dell’ampia attività del “Salone delle Botteghe”, la cui riapertura è stata possibile grazie al finanziamento del Comune di Sassari.

Nel laboratorio di ceramica proposto da Confartigianato Sassari e Menti Vaganti, i partecipanti potranno esplorare la loro creatività e sperimentare la lavorazione dell'argilla bianca, ricevendo nozioni, strumenti e materiali necessari per realizzare oggetti unici e personalizzati. Il materiale utilizzato, infatti, è molto versatile e facile da manipolare, inoltre è perfetto per i principianti, poiché ha una consistenza morbida e si adatta facilmente alle forme desiderate.

“Questa iniziativa, così come quelle già organizzate e quelle prossime – commenta Marco Rau, Presidente di Confartigianato Sassari – non sono solo situazioni dove creare oggetti ma anche contesti nei quali imparare dagli esperti e dalle altre persone, condividendo le proprie esperienze, scambiandosi consigli, suggerimenti e idee, incoraggiandosi a vicenda a sperimentare nuove tecniche e stili”.

“Stiamo continuando ad aggiornare la lista degli espositori che vorranno partecipare nei prossimi mesi – conclude il Presidente di Confartigianato Sassari – per questo ricordiamo come il “Salone delle Botteghe” sia a disposizione di tutti gli artigiani sardi che volessero far conoscere, esporre e vendere le loro produzioni: le candidature sono aperte”.