Malasanità, la Asl non denuncia i medici alla Corte dei conti. Danno da 2,9 milioni

Dopo la condanna al risarcimento per episodi di malasanità, una Asl sarda ha omesso di denunciare i fatti alla Procura regionale della Corte dei conti, impedendo di recuperare le somme dal personale sanitario responsabile di quanto avvenuto. Queste le accuse con cui il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, sotto la direzione della Procura regionale della Corte dei conti della Sardegna, ha portato a termine l’operazione “Petitum”, finalizzata ad accertare la responsabilità amministrativa dei risarcimenti del danno scaturiti da errore medico, accertato con sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria. In particolare le vicende finite sotto la lente delle indagini riguardano quattro pazienti. In due casi il danno avrebbe portato all'invalidità e in altri due alla morte. Le azioni legali conseguenti - secondo quanto riferiscono gli uomini della Gdf - hanno portato alla condanna dell'Asl sarda al risarcimento del danno a causa della grave responsabilità delle equipe mediche. Ma dopo aver disposto il pagamento in favore dei danneggiati dagli errori medici, la Asl in questione avrebbe poi omesso di denunciare i fatti alla Corte dei conti. Il danno erariale causato da tale inerzia - si legge in una nota al termine dell'operazione - è stato quantificato per un importo pari a 2,9 milioni di euro.