I Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti nella notte in via dei Diritti dell'uomo per l'incendio di due auto parcheggiate lungo la strada. Alle 5.30 le operazioni di spegnimento si sono concluse. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i carabinieri. In corso le verifiche per risalire alle cause del rogo.