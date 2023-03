Due cani bloccati in una zona impervia sono stati salvati dai vigili del fuoco di Tempio Pausania. I pompieri sono intervenuti in località La Filetta, nel comune di Luogosanto. Gli animali erano finiti in mezzo alle rocce; per il recupero sono state impiegate le tecniche SAF (speleo alpino fluviali). I due cani, in buone condizioni di salute, sono stati riconsegnati al proprietario.