Due funzionari Anas a processo per la segnaletica manomessa

Due funzionari dell'Anas sono stati rinviati a giudizio per non aver controllato la segnalatica manomessa sul tratto della statale 195, nel comune di Pula, dove il 6 agosto 2018 perse la vita un motociclista di 31 anni, Christian Urru.

Due ingegneri dovranno comparire davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari l'8 maggio prossimo. L'automobilista che tagliò la strada al centauro è stato già processato per omicidio stradale e ha patteggiato la pena.

Ora si apre un nuovo capitolo, perché secondo una perizia del consulente dell'accusa, la striscia tratteggiata, che consentì al conducente dell'auto di effettuare la manovra per entrare in un'area di servizio, avrebbe dovuto essere continua. La vernice sarebbe stata maldestramente cancellata, per poi essere ripristinata dopo la tragedia. Chi l'abbia fatto non si sa, ma la Procura ha stabilito che l'Anas avrebbe dovuto controllare che non accadesse.