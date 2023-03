Elisoccorso, nuova base a Oristano

L'AREUS sta potenziando la rete di elisuperfici in Sardegna per integrare i servizi di soccorso su ruota con quelli aerei. Presso l'aeroporto di Oristano-Fenosu è stata firmata una convenzione per l'utilizzo gratuito di un'elisuperficie a disposizione del servizio di emergenza urgenza pre-ospedaliera 118. L'elisuperficie sarà impiegata per garantire il soccorso primario sul territorio limitrofo e i trasporti secondari urgenti verso ospedali Hub di alta specialità. Il progetto mira ad estendere l'attivazione di elisuperfici anche a supporto di territori difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso avanzato tradizionali.