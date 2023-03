Energia, 850 milioni di rincari per le piccole e medie imprese

Il caro bollette colpisce cittadini e imprese, ed è destinato a durare almeno fino alla prossima estate. Nei dati dell'ufficio studi di Confartigianato sull'isola, la conferma che l'energia è diventata una delle spese più importanti per artigiani e non solo. Rischio crisi per circa 95mila micro e piccole imprese della Sardegna, soprattutto quelle sotto i 10 dipendenti; nel 2022, l'aggravio a carico delle piccole e medie imprese è stato di quasi 850 milioni di euro, causa di un aumento del +147% sull'anno precedente - il quarto maggior incremento in tutta Italia, contro una media nazionale del +135%.

Per ogni sardo la bolletta, nell'ultimo anno, è aumentata in media del 59%: quasi 2.212 euro a cittadino. Per queste ragioni, nella regione i rincari energetici stanno mettendo in forte crisi 1 azienda su 6, innescando una crisi di liquidità che rischia di mettere fuori mercato una consistente fetta di micro, piccole e medie imprese sarde.

L'impennata dei costi è andata a gravare per il 6,1% del valore aggiunto prodotto di ciascuna impresa. E l'incidenza media delle bollette di gas ed elettricità nei bilanci delle aziende è passata dal 15,8% al 28,1%: di fatto, un raddoppio.

“Il costo dell'energia va bloccato, o quanto meno calmierato”, sottolineano i vertici di Confartigianato Sardegna, "sia per le imprese altamente energivore, per renderle competitive, sia per quelle piccole, affinché possano assorbire nella forma migliore le oscillazioni del mercato energetico senza dimenticare le famiglie. Prima mossa da fare: ridurre il peso della componente fiscale sulla bolletta elettrica".