Europeo 2032, Italia candidata, e tra le città scelte c'è anche Cagliari

“È un atto politico di grande valore, perché unanime e trasversale”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato l’approvazione della risoluzione a sostegno della candidatura italiana per l’organizzazione di UEFA EURO 2032 della settima Commissione permanente del Senato.

Un passo avanti dunque per portare la manifestazione in Italia. Tra le città candidate a ospitare le gare, scelte per il loro patrimonio sportivo e culturale, ci sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo.

“Stiamo ultimando un dossier serio e credibile, lo presenteremo tra un mese," ha aggiunto Gravina. “Questo importante impegno politico rafforza il percorso che abbiamo tracciato e che ci vede quotidianamente al lavoro con il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che condivide il nostro stesso obiettivo. La nostra candidatura nasce da una visione che si sta facendo progetto, organizzare EURO 2032 può contribuire a dare una prospettiva di sviluppo al calcio italiano e a tutto il sistema Paese”.