Ferisce la ex con un coltello da cucina, arrestato a Sassari

Prima ha minacciato e picchiato l'ex compagna, ferendola a una mano con un coltello da cucina. Tutto davanti al figlio piccolo, che era in braccio alla donna. E' successo lunedì sera nel centro storico di Sassari, dove in seguito alla segnalazione di un violento litigio sono intervenuti gli agenti dalla squadra Volante. L'uomo, 24 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ed è stato portato nel carcere di Bancali. Il litigio sarebbe scaturito da un contrasto con l'ex compagna relativo al bambino, che l'uomo voleva portare fuori mentre la madre era contraria.