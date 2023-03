Fermato senza patente, tenta di fuggire a piedi. Un anno fa travolse e uccise un bimbo

Un anno fa, a febbraio, in scooter e senza patente, ha travolto e ucciso un bambino di 15 mesi in passeggino in via Cadello a Cagliari. Ora è stato fermato in auto dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari, in via Is Maglias, e, dopo aver cercato di allontanarsi a piedi per evitare il controllo - secondo le accuse -, è risultato ancora alla guida senza patente, ritirata nel 2017. Emilio Pozzolo, 38 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria . La macchina su cui viaggiava è stata sequestrata.