Fiamme in un deposito a Olbia, distrutti diversi metri cubi di legna da ardere e tre mezzi

Grave incendio nella notte a Olbia. Il rogo ha coinvolto un grande deposito di legna in via Caltanissetta. Il rogo si è sviluppato dopo le 21 e ha coinvolto un mini escavatore, una pala gommata e un furgone. I mezzi sono andati completamente distrutti.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute sul posto, hanno dovuto lavorare per ore per domare le fiamme.

In cenere diversi metri cubi di legna da ardere. Non ci sono stati feriti. La polizia sta facendo accertamenti per chiarire le cause.