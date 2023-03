Fiamme all'alba nel locale che ospita numerosi migranti di diverse nazionalità in via Riva di Ponente a Cagliari. L'allarme è scattato attorno alle 5, alcuni passanti hanno visto il fumo e chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, due squadre con altre tre di supporto più cinque mezzi.

Allertati anche il 118, che ha inviato un'ambulanza, e i carabinieri.

Fortunatamente non risultano feriti.