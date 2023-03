Fondi ai gruppi: condannato a 2 anni e 7 mesi per peculato l'ex consigliere regionale Murgioni

Arriva una condanna per l'ex consigliere regionale Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas. L'ex componente dell'Assemblea sarda è stato condannato a due anni e 7 mesi e 15 giorni per peculato. Nell'estate del 2014 l'esponente politico del centrodestra (già componente dei gruppo Fortza Paris e Popolo delle libertà) era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Cagliari sulle spese irregolari dei fondi pubblici assegnati ai gruppi dell'Assemblea sarda. Il reato contestato, giudicato parzialmente prescritto fino all'agosto 2007, si riferisce a spese ritenute illecite per 51.500 euro nella tredicesima legislatura, fino al 2009. La prima sezione del tribunale di Cagliari, presieduta da Tiziana Marogna, dopo una brevissima camera di consiglio, ha pronunciato nel pomeriggio il dispositivo della sentenza davanti al pm Andrea Massidda e all'avvocato difensore Massimiliano Ravenna. A Murgioni, che sarà sospeso dall'incarico di sindaco in applicazione della legge Severino, sono state riconosciute le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto una pena di 4 anni di reclusione. La difesa aveva sostenuto che i fondi pubblici erano stati utilizzati da Murgioni, che nel frattempo li ha restituiti, per attività istituzionali.