Le forti raffiche di vento hanno provocato la chiusura temporanea del parco di Bonaria e i cimiteri cittadini a Cagliari. A causa delle condizioni meteo in peggioramento, in via precauzionale è stato chiuso anche il sentiero superiore del parco di Tuvixeddu.

Saranno inoltre possibili chiusure localizzate negli altri parchi e giardini.

L'accesso sarà di nuovo possibile quando sarà terminata l'emergenza.