Gara di solidarietà per l'ambulanza dei bambini

L'obiettivo è sempre più vicino. L' organizzazione di volontariato “Il sogno di Giulia Zedda” di Cagliari sta raccogliendo le risorse per comprare un'ambulanza pediatrica che sarà donata all'ospedale Brotzu ma sarà a disposizione di tutta la Sardegna.

La spesa totale è di 75mila e 600 euro, l'associazione ha contribuito con 25 mila di fondi propri e, con varie iniziative, ne ha messo da parte altri 26 mila. Ora mette in campo una nuova iniziativa. Il 18 marzo nella sede di Polaris, al chilometro 12,5 della statale 131, dalle 8 e mezza del mattino per tre ore sarà tenuto un corso dagli specialisti dell'Accademia del Soccorso (a titolo gratuito) sulle tecniche di primo soccorso con defibrillatore. La quota per partecipare è di 50 euro, dovrà essere versata nel conto dedicato “In viaggio con Giulia” e potrà essere scaricato nella dichiarazione dei redditi: l'intera cifra sarà utilizzata per contribuire all'acquisto dell'ambulanza.

<Il nostro scopo è anche quello di sensibilizzare le persone per salvare vite umane>, sostiene Eleonora Galia, mamma di Giulia una bimba morta di tumore e in nome della quale è stata fondata l'associazione. <Ogni anno muoiono d'infarto in Italia 72 mila persone, imparare a fare un massaggio cardiaco perché il cervello non vada in ipossia è di straordinaria importanza>.

Il corso è rivolto ai non sanitari, di tutte le età.

Sempre per la stessa gara di solidarietà il 6 maggio al Conservatorio è stato organizzato il concerto “Arie di Primavera”.