Gioco illegale, sequestrati 4 apparecchi nel cagliaritano

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato, in due esercizi della Città metropolitana di Cagliari, 4 apparecchi da divertimento non collegati alla rete telematica ADM e privi di autorizzazione.

In uno dei due esercizi, in particolare, si accedeva a uno scantinato e, attraverso una porta camuffata da appendiabiti, la cui apertura veniva azionata da un citofono, si entrava in una sala dove erano accesi e funzionanti due apparecchi da divertimento totalmente illegali.

I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni e all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pari a 44.000 euro.

In caso di mancata oblazione è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, nonché la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.