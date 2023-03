Giornata Solidale al carcere minorile di Quartucciu

Torna all'Istituto minorile penale di Quartucciu la Giornata Solidale organizzata dalla direzione della struttura in collaborazione con la Fondazione Carlo Giulini e con altre associazioni, con l'obiettivo di offrire ai minori in regime carcerario non solo un momento di svago, ma anche opportunità di formazione e prospettive per il futuro. I ragazzi hanno partecipato a una partita con i dipendenti dello Sgaravatti Group, che è in procinto di assumere la gestione del progetto Orto-giardino. Poi il pranzo offerto dai partner della Giornata Solidale.