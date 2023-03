Gonnosfanadiga, casa di riposo chiusa temporaneamente dopo l'ispezione dei Nas

Il sindaco di Gonnosfanadiga ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea e sgombero della comunità alloggio per anziani Centro San Vincenzo gestita da una cooperativa sociale.

I carabinieri del Nas hanno accertato “svariate e reiterate non conformità della struttura”. Infiltrazioni di umidità sui muri, muffa, guasti ad alcuni split di climatizzazione, mancanza di alcune porte alle camere, arredi danneggiati.

Sospesa quindi l'autorizzazione al funzionamento della struttura. Gli ospiti dovranno essere trasferiti in locali più idonei entro il 15 marzo, e restare lì fino a quando la casa di riposo non avrà provveduto a mettere in regola il centro.