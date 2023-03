Guardia Costiera sequestra area con rifiuti speciali senza certificazione

Gli uomini della Guardia costiera di Oristano, insieme al personale di Arpas Sardegna, hanno effettuato il sequestro preventivo di alcune aree in un cantiere nel porto industriale, dopo la scoperta di rifiuti speciali depositati in modo incontrollato. Il provvedimento cautelare era stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Oristano, per evitare danni

all'ambiente a causa della illecita gestione dei rifiuti. Il sequestro è avvenuto al termine di controlli e verifiche eseguiti nell'arco di alcune settimane dal personale della Capitaneria. I primi sospetti sono stati confermati: in quell'area venivano accumulati rifiuti speciali in modo non controllato, privi del codice identificativo CER. Non si sa per il momento di

che tipo siano i rifiuti sequestrati.