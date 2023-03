Hashish nel giardino di casa, 18enne arrestato a Cagliari

Aveva nascosto un centinaio di dosi di hashish, del peso complessivo di circa 60 grammi, nel giardino della sua abitazione a Sant'Elia, all'interno di un contenitore ricavato da un tubo di grondaia, a sua volta incassato in un anfratto del muro di cinta. Sequestrati anche circa 400 euro in contanti, probabile provento della vendita dello stupefacente. Un diciottenne, incensurato, è stato arrestato dalla Polizia a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione all'interno della casa, a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la frequente presenza di giovani alla ricerca di droga. L'attività degli investigatori della Squadra Mobile è stata svolta insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili antidroga della Polizia di Stato, con i cani Garin e Viorel. Il Gip nell'udienza con rito direttissima svoltasi nella mattinata di ieri, ha convalidato l'arresto senza applicare misure cautelari, concedendo i termini a difesa.