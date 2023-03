I ragazzi del Liceo di San Gavino protagonisti nella giornata dei disturbi alimentari

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, il servizio di Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza della Asl 6 del Medio Campidano, in collaborazione con gli operatori del Serd, coinvolgerà gli studenti del Liceo Marconi Lussu di San Gavino Monreale in una giornata di sensibilizzazione. Mercoledì 15 marzo dalle 9.30 in poi per tutta la mattinata, gli operatori saranno a disposizione dei ragazzi per dare informazioni e chiarimenti sul problema.

Gli studenti a loro volta promuoveranno la giornata proponendo la produzione di elaborati creativi di qualsiasi natura che

verranno esposti o rappresentati dai ragazzi nello spazio del Liceo in via Tommaseo a San Gavino.