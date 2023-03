I resti di un cadavere portati a galla dalla corrente, si attende l'autopsia

I resti di un cadavere sono stati ritrovati da alcuni pescatori davanti alla spiaggia di Portu Maga in Costa Verde. Difficile risalire alla data della morte: il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i carabinieri di Villacidro e Arbus. Il cadavere è stato trasferito al Policlinico di Monserrato. Da un primo esame il corpo potrebbe essere rimasto in mare per giorni. Sarà l'autopsia a rivelare maggiori informazioni su quanto accaduto.