Il Cagliari a Brescia senza Pavoletti

Il Cagliari prova a trovare nella trasferta di Brescia la prima vittoria fuori casa dell'era Ranieri. Ma il tecnico dovrà rinunciare a Rog e anche a Pavoletti per la sfida di domenica. "Voglio una squadra concentrata, determinata e assatanata - ha detto l'allenatore Ranieri -. Teniamo presente che anche per il Brescia questa è una gara molto importante perché ha l'occasione di poter cambiare in una

gara la sua classifica. Non esistono partite facili, è il messaggio che ho dato ai ragazzi. Quando pensi che sia facile allora quella è proprio la volta che la sbagli di sicuro. Stiamo entrando nel momento caldo del campionato, serve molta praticità".