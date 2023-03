Il Cagliari si prepara alla sfida di sabato vincendo 5-0 sul campo della Villacidrese

In attesa di tornare in campo in serie b, sabato alle 14 nello scontro diretto col Südtirol, il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara vincendo 5-0 in amichevole sul campo della Villacidrese, formazione in Eccellenza. Festa per i quasi duemila spettatori presenti, con lo 0-0 che regge fino al 34' complici tre belle parate del portiere Quiriti e due salvataggi sulla linea di Palermo (figlio dell'ex attaccante argentino Martín, primo anno in Italia).

Al 34' la sblocca Prelec su assist dal fondo di Nandez, raddoppia all'ora di gioco Millico con un destro dal limite. In

gol anche Luvumbo al 73' con un bel sinistro, Azzi al 79' con una conclusione potente e Falco all'88' con un mancino dai quindici metri. Primi minuti nel 2023 per Viola, in campo nel primo tempo: non giocava dal 18 dicembre per infortunio.