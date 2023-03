Il Cagliari trionfa sulla Reggina per 4-0

Il Cagliari torna a vincere in trasferta dopo sei mesi, e lo fa con una marcia trionfale: quattro a zero alla Reggina.

Ci provano subito i calabresi con un tiro dell'honduregno Rivas, ma all'undicesimo sono i rossoblu a passare in vantaggio: Mancosu lavora un pallone sulla sinistra e serve Azzi: cross del brasiliano per Lapadula che tocca in maniera maldestra ma poi è prontissimo sulla respinta di Colombi: tap in e uno a zero. Partita vivace, al quattordicesimo la Reggina sfiora il pareggio con un taglio sulla destra di Canotto, il cui tiro trova attento Radunovic. Poi è il Cagliari ad avere una chance, di testa, con Lapadula, su cross di Prelec: palla alta.

La Reggina avanza con un traversone dalla sinistra di Rivas ed inserimento di Fabbian, ma arriva un'altra svolta dell'incontro, al minuto 41. Tocco di braccio di Camporese su cross di Azzi: richiamato dal Var, Ayroldi fischia il rigore. Lapadula spiazza Colombi. e diventa capocanniere del campionato con 15 reti. Nel secondo tempo, al 61esimo Ayroldi fischia un altro rigore per il Cagliari, sempre per un fallo di mano, questa volta di Pierozzi, dopo un angolo battuto da Mancosu. E' lo stesso Mancosu ad andare dal dischetto e, malgrado il parapiglia che precede la battuta, il cagliaritano resta freddo: palla da una parte, Colombi dall'altra. La Reggina passa al 4-2-4 e lascia spazi al Cagliari, che sfiora il 4 a 0 con Lella e poi lo trova con Zappa, che sfrutta una torre di Lapadula. Reggina in crisi, Cagliari a quota 45 atteso dallo scontro verità col Sudtirol.