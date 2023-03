Il certificato europeo di filiazione "compatibile con i diritti dei bambini"

Un appello ai sindaci sardi affinché prendano "una posizione responsabile, chiara e trasparente" sul certificato europeo di filiazione. A lanciarlo è la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu. "Il certificato europeo di filiazione - scrive la Garante - è uno strumento necessario per tutelare la circolazione delle persone di minore età nei diversi paesi europei e per godere degli stessi diritti" e la sua applicazione “è perfettamente compatibile con i diritti dell'infanzia”. L'invito più in generale è dunque di occuparsi "di tutti i bambini e le bambine presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale a prescindere dalle situazioni contingenti". Per la Garante dei minori il certificato europeo di filiazione "è un tema divisivo se letto con ottiche puramente ideologiche"; in realtà si tratta di “un valido strumento per la tutela dei diritti delle persone di minore età” e a "non essere discriminati per le condizioni dei genitori o per la loro nascita".

Il certificato di filiazione è un documento che permette ai residenti nell'Unione europea di essere riconosciuti in tutti gli stati membri come madri e padri dei propri figli, per uniformare la materia e tutelare le famiglie omogenitoriali ma anche molte famiglie eterosessuali che abbiano ricorso alla gestazione per altri. La proposta di regolamento sul certificato è stata di recente bocciata dalla Commissione Politiche europee del Senato.