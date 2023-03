Il sindaco Truzzu incontra il ministro Fitto su futuro di Cagliari

Progetti per Cagliari, rapporto con il mare, utilizzo dei fondi Pnrr. Sono alcune dei temi affrontati questa mattina nel corso di un incontro al comune di Cagliari tra il sindaco Paolo Truzzu e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Un incontro - spiega Truzzu sui social - nel quale ho ribadito la volontà di fare di Cagliari una delle nuove capitali del Mediterraneo. Ho consegnato a Raffaele un dossier con le principali azioni in campo, dalla riqualificazione del frontemare (da Giorgino a Calamosca, con focus particolare sulla passeggiata di Boeri) fino alla rigenerazione di Sant'Elia che vedrà anche la nascita del nuovo stadio "Gigi Riva". Uno sguardo al futuro. "Parliamo di investimenti per 300 milioni - continua Truzzu - Avvieremo con il ministero i primi contatti per costruire la Trincea di via Roma. Dobbiamo essere ambiziosi e coraggiosi, sapendo oggi di dover fare dei sacrifici. È così che avremo una città a misura d'uomo, moderna, attrezzata, con nuovi impianti di illuminazione, parcheggi di scambio, impianti fotovoltaici, tecnologicamente avanzata".