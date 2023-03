In piazza Matteotti affiorano i resti di un acquedotto romano, stop ai lavori della metropolitana

La scoperta nei giorni scorsi di parti importanti dei resti di un acquedotto romano davanti alla stazione di piazza Matteotti a Cagliari ha imposto uno stop ai lavori per la metropolitana leggera di superficie. Per la Soprintendenza si tratta di una fontana di forme monumentali sistemata a conclusione del percorso dell'acquedotto. Secondo il direttore generale dell'Arst Carlo Poledrini “I tempi di esecuzione certamente slitteranno ma si troverà una soluzione in grado di salvaguardare quanto deve essere tutelato e allo stesso procedere con le opere”. La metropolitana leggera unirà le stazioni cittadine di piazza Matteotti e piazza Repubblica. La conclusione dei lavori era prevista per il 2024.