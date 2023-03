Incidente mortale sulla ex 131: muore un uomo di 68 anni

Incidente mortale sulla ex 131, alle porte di Sassari. A perdere la vita un uomo di 68 anni che si trovava alla guida di un’Ape Piaggio. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato, strisciando per decine di metri sull’asfalto e schiacciando l’uomo all’interno dell’abitacolo.

Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo per 40 minuti. All’origine dell’incidente, forse l’impatto con una Punto guidata da un giovane di Porto Torres. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il corpo della vittima sarà trasferito a Rizzeddu.